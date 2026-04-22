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Conocida estrella de televisión de Estados Unidos falleció a los 67 años: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

El rostro era conocido por participar en el programa “¿Quién da más?" de A&E.

Nicolás Lara Córdova

Conocida estrella de televisión de Estados Unidos falleció a los 67 años: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Este miércoles el espectáculo de los Estados Unidos está de luto. Según informó el medio TMZ, la estrella de televisión, Darrell Sheets, conocido por su participación en el programa ¿Quién da más? (Storage Wars) falleció a los 67 años.

Según informó el medio, la policía de Lake Havasu, Arizona, respondió a un aviso sobre una persona fallecida alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles.

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¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Darrell Sheets?

De acuerdo a lo informado por TMZ, Sheets aparentemente habría fallecido producto de una herida autoinfligida con un arma de fuego. El hombre de 67 años fue declarado muerto en el lugar donde fue hallado.

“Nos entristece el fallecimiento de Darrell “The Gambler” Sheets, un querido miembro de nuestra familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles", comentaron al medio recién citado desde el canal A&E, señal donde se transmitía el programa.

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