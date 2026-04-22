En diciembre de 2025, la vida de Virginia Demaria sufriría una dolorosa pérdida al dar a conocer la muerte de su hermana mayor.

A cuatro meses de su pérdida, la chef y creadora de contenidos utilizó su cuenta de Instagram para compartir una emotiva reflexión sobre cómo ha sobrellevado el luto.

“Han pasado cuatro meses desde que mi hermana partió. Y, si soy honesta, sigo confundida.El duelo es profundamente personal, no hay una forma correcta de vivirlo y yo he pasado por mil estados", comenzó explicando Demaria.

A veces siento que avanzo, otras que retrocedo, pero ya ni siquiera los intento clasificar como buenos o malos”, complementó.

La ex Pollo en Conserva intentó explicar y gráficar lo que ha significado para ella el luto.

“Si tuviera que ponerle una imagen, diría que dentro de mí se abrió una casa nueva. Un espacio que antes no existía.Una puerta se abrió y donde ahora se habita con una forma distinta de ver la vida, de enfrentarla y, a la vez, sentirla a ella de una manera que no sabía que era posible”, comentó.

“Estoy confiando en el proceso y en que todo de alguna forma va a ir encontrando su lugar”

Virginia Demaria continuó reflexionando y comentó que decidió entregarse por completo al proceso del luto.

“Estoy confiando en el proceso y en que todo de alguna forma va a ir encontrando su lugar. Quizás, algún día, tenga más respuestas o más calma. Pero hoy estoy simplemente aprendiendo a vivir así”, dijo la chef.

“Lo comparto porque sé que muchos han pasado por algo parecido. Tal vez alguien necesita sentirse identificado o simplemente escuchado.Porque si hay algo que he aprendido este tiempo, es que ser escuchada ha sido lo que más me ha ayudado a sanar”, cerró.