Un insólito cruce de argumentos entre la política y la tecnología se tomó la agenda digital y se volvió masivamente viral en las últimas horas. El exparlamentario Johannes Kaiser protagonizó un extenso debate con Grok, la inteligencia artificial integrada en la red social X (antes Twitter), con el objetivo de verificar de forma empírica la veracidad de los discursos económicos que cruzan la contingencia nacional.

El origen de la controversia digital se gatilló luego de que Kaiser cuestionara públicamente las afirmaciones emitidas por Hernán Frigolett, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), durante una entrevista concedida a la señal de CNN Chile. En dicha instancia televisiva, Frigolett aseguró de forma tajante que el secreto bancario prácticamente ya no existe en la gran mayoría de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apuntando a que Chile sería una excepción al mantener restricciones legales mucho más severas para que el aparato fiscal acceda a esa información. Para salir de dudas, el exdiputado decidió someter la premisa al escrutinio del chatbot desarrollado por la firma de Elon Musk.

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La resistencia de Grok a las respuestas de “sí o no”

Al ser consultada por Kaiser, la inteligencia artificial Grok entregó un análisis técnico que matizó los dichos del exjefe del SII. La IA explicó que si bien es efectivo que las autoridades tributarias de la mayoría de los países de la OCDE gozan de un acceso mucho más simplificado a los movimientos financieros de los contribuyentes, esto bajo ningún punto de vista implica la desaparición o la muerte del secreto bancario como un mecanismo institucional de protección a la privacidad.

Inconforme con la complejidad teórica de la réplica, el exparlamentario endureció los comandos e insistió de forma reiterada en que la máquina le entregara una respuesta directa, binaria y sin ambigüedades: un “sí” o un “no” respecto a si la herramienta de protección seguía vigente en el mundo. Sin embargo, la conversación se prolongó por varias interacciones debido a que la IA se negó a dar un veredicto simplista, concentrándose en desglosar las profundas diferencias regulatorias que rigen en cada hemisferio.

Finalmente, Grok dictaminó un criterio técnico claro: el secreto bancario continúa existiendo firmemente en aquellos países donde el Estado puede acceder a información financiera sin necesidad de contar con una orden judicial previa, recordándole al político que la protección legal opera principalmente frente a la intromisión de terceros particulares y del público general.

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Los peligros de un “Gran Hermano” financiero

El intercambio de mensajes en la plataforma X no se limitó a las definiciones de diccionario, sino que escaló hacia los riesgos filosóficos y políticos de otorgarle facultades extraordinarias a los gobiernos en desmedro de la ciudadanía.

Al abordar el flanco de un eventual acceso irrestricto de las oficinas públicas a las cartolas y cuentas bancarias de las personas, la inteligencia artificial Grok alertó explícitamente sobre el peligro de que se gatillen abusos de poder y dinámicas de vigilancia estatal excesiva. No obstante la advertencia, el software aclaró que en las democracias occidentales consolidadas, estos mecanismos de levantamiento de información sensible suelen estar fuertemente contrapesados y sujetos a estrictos controles legales, restricciones específicas y protocolos de fiscalización.