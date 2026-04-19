VIDEO. Tragedia en rally de Córdoba: brutal accidente deja un muerto e impactantes imágenes en redes sociales
El accidente ocurrió durante una competencia sudamericana y obligó a suspender el evento.
Una jornada marcada por la velocidad y la adrenalina terminó en tragedia este domingo en el Rally Sudamericano disputado en Córdoba, Argentina.
Un impactante accidente, registrado en video por asistentes y vitalizado en redes sociales, dejó un fallecido y al menos dos personas heridas, lo que obligó a suspender definitivamente la competencia.
El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, en las cercanías de Mina Clavero, cuando un automóvil de carrera perdió el control en una curva tomada a alta velocidad.
Revisa también
El video del momento
En las imágenes que rápidamente se compartieron en plataformas digitales, se observa cómo el vehículo comienza a dar vueltas tras despistarse, hasta salir del trazado e impactar directamente contra una zona donde se encontraba el público.
El auto involucrado, un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, terminó fuera de la pista en cuestión de segundos, desatando el caos entre los espectadores. Equipos de emergencia activaron de inmediato los protocolos de seguridad y acudieron al lugar para asistir a los afectados.
Con el paso de las horas, se confirmó la muerte de un joven de 25 años, quien había sido trasladado en estado crítico a un recinto asistencial. Además, una mujer de 40 años resultó con una fractura en el tobillo y su hija menor sufrió lesiones leves, ambas fuera de riesgo vital.
Tras el accidente, la organización decidió cancelar el evento y conformar un comité de crisis para coordinar la atención de los heridos y esclarecer las circunstancias del siniestro. Las causas del despiste aún están bajo investigación.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.