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VIDEO. Tragedia en rally de Córdoba: brutal accidente deja un muerto e impactantes imágenes en redes sociales

El accidente ocurrió durante una competencia sudamericana y obligó a suspender el evento.

Nelson Quiroz

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Una jornada marcada por la velocidad y la adrenalina terminó en tragedia este domingo en el Rally Sudamericano disputado en Córdoba, Argentina.

Un impactante accidente, registrado en video por asistentes y vitalizado en redes sociales, dejó un fallecido y al menos dos personas heridas, lo que obligó a suspender definitivamente la competencia.

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El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, en las cercanías de Mina Clavero, cuando un automóvil de carrera perdió el control en una curva tomada a alta velocidad.

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El video del momento

En las imágenes que rápidamente se compartieron en plataformas digitales, se observa cómo el vehículo comienza a dar vueltas tras despistarse, hasta salir del trazado e impactar directamente contra una zona donde se encontraba el público.

El auto involucrado, un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, terminó fuera de la pista en cuestión de segundos, desatando el caos entre los espectadores. Equipos de emergencia activaron de inmediato los protocolos de seguridad y acudieron al lugar para asistir a los afectados.

Con el paso de las horas, se confirmó la muerte de un joven de 25 años, quien había sido trasladado en estado crítico a un recinto asistencial. Además, una mujer de 40 años resultó con una fractura en el tobillo y su hija menor sufrió lesiones leves, ambas fuera de riesgo vital.

Tras el accidente, la organización decidió cancelar el evento y conformar un comité de crisis para coordinar la atención de los heridos y esclarecer las circunstancias del siniestro. Las causas del despiste aún están bajo investigación.

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