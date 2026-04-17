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VIDEO. JC Rodríguez envía mensaje a exasesor del presidente Kast tras renuncia: “Pese a nuestra relación entre mala y peor...”

“En las pocas oportunidades que tuve de conversar contigo, encontré que era un aporte para el presidente“, indicó el nuevo rostro de Mega.

Nelson Quiroz

JC Rodríguez envía mensaje a exasesor del presidente Kast tras renuncia: “Pese a nuestra relación entre mala y peor...”

La salida de Daniel Merino desde el gobierno del presidente José Antonio Kast volvió a generar ruido tras dejar La Moneda.

El ahora exdirector de Programación y Producción de Presidencia dejó su cargo en medio de tensiones internas y cuestionamientos a la coordinación del equipo.

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El productor, con trayectoria en el Festival de Viña del Mar y ligado a Bizarro, había cumplido un rol clave en el diseño de las apariciones públicas del mandatario desde la campaña. Su influencia, incluso sin contrato formal, lo posicionó como una figura relevante dentro del engranaje comunicacional del Ejecutivo.

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Sin embargo, diferencias con equipos operativos y conflictos en la ejecución de actividades terminaron por desgastar su permanencia, sellando su salida en un momento considerado complejo para el gobierno.

El inesperado mensaje de JC

En ese contexto, el tema saltó también al mundo de las comunicaciones. En el podcast Por qué tenía que decirlo, Julio César Rodríguez y José Antonio Neme abordaron el escenario político, analizando la exposición del jefe de Estado y las dificultades del gabinete.

En esa línea, el ex CHV sorprendió al enviar un mensaje directo a Merino.“A pesar de que nuestra relación ha sido hasta acá entre mala y peor (...) quiero decirte que lamento mucho que hayas renunciado a tu cargo en La Moneda”, comenzó diciendo.

En las pocas oportunidades que tuve de conversar contigo, ya estando tú en ese cargo, encontré que era un aporte para el presidente“, sumó.

El animador destacó que, en las pocas conversaciones que tuvieron, el productor insistía en que el Presidente debía dejar de estar en lógica de campaña y enfocarse en gobernar, con estrategias comunicacionales distintas. “Creo que esa mirada que tú le podrías haber dado a la moneda era importante y pertinente”, sostuvo.

Finalmente, remató calificando su salida como “una gran pérdida”, subrayando que Merino tenía una visión “más madura” que otros actores del entorno.

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