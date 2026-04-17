Vía corredores y otros mecanismos: ministra Sedini asegura que expulsiones de migrantes serán “constantes y sistemáticas”
La vocera de Gobierno sostuvo que, tras el primer vuelo concretado, el Ejecutivo avanzará con expulsiones, con el objetivo de instalar un proceso permanente y sin fallas.
Durante este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al inicio del proceso de expulsiones de migrantes, luego del primer operativo concretado durante la última semana, y aseguró que estas medidas continuarán en las próximas semanas a través de distintos mecanismos.
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La autoridad explicó que, tras el vuelo inicial —impulsado en la administración anterior y ejecutado en el actual Gobierno—, se proyecta ampliar el sistema de expulsiones.
“Este proceso va a ir avanzando, no solo, bueno, vimos el vuelo, pero también implica que van a empezar a haber expulsiones vía bus, vía corredores, y los vamos a ver a partir de las próximas semanas”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que “el vuelo fue la primera señal, pero esto comienza a ser un acto constante, sistemático en las próximas semanas, que para el Gobierno es prioridad, y lo importante es que avancen de manera correcta”, aseguró, sin entregar detalles sobre la implementación.
“Estamos trabajando precisamente para que estas expulsiones se generen como corresponde y que no volvamos a tener los problemas que teníamos en los años anteriores, donde finalmente no se concretan”, concluyó.
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