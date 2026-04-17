Vía corredores y otros mecanismos: ministra Sedini asegura que expulsiones de migrantes serán “constantes y sistemáticas”

Durante este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al inicio del proceso de expulsiones de migrantes, luego del primer operativo concretado durante la última semana, y aseguró que estas medidas continuarán en las próximas semanas a través de distintos mecanismos.

La autoridad explicó que, tras el vuelo inicial —impulsado en la administración anterior y ejecutado en el actual Gobierno—, se proyecta ampliar el sistema de expulsiones.

“Este proceso va a ir avanzando, no solo, bueno, vimos el vuelo, pero también implica que van a empezar a haber expulsiones vía bus, vía corredores , y los vamos a ver a partir de las próximas semanas”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “el vuelo fue la primera señal, pero esto comienza a ser un acto constante, sistemático en las próximas semanas, que para el Gobierno es prioridad, y lo importante es que avancen de manera correcta”, aseguró, sin entregar detalles sobre la implementación.

“Estamos trabajando precisamente para que estas expulsiones se generen como corresponde y que no volvamos a tener los problemas que teníamos en los años anteriores, donde finalmente no se concretan”, concluyó.