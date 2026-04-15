Torgnascioli recuerda su polémica salida de Unión Española: “No sé si fue correcta o no la decisión, es lo que sentía en ese momento” / VICTOR HUENANTE

Palestino cayó ante Montevideo City Torque en su primer partido jugando en La Cisterna por torneos internacionales.

Uno de los verdugos del cuadro árabe fue uno que fue parte de otro de los elencos de colonia en nuestro país, Franco Torgnascoli, titular en el arco de los charrúas.

“Sabía que era un partido histórico para Palestino, pero de mi parte estoy contento de volver a jugar en Chile, donde me he sentido muy cómodo. Es una experiencia linda enfrentar a un equipo chileno defendiendo ahora a uno uruguayo”, destacó en zona mixta, valorando también el rendimiento que los tiene como líderes de su grupo en el torneo continental.

“La clave es la intensidad. Somos un equipo humilde, con muchos jóvenes, con muchas ganas, con el ADN de lo que es el jugador uruguayo y lo que exige el grupo City. Se ha dado la mezcla para las victorias”, comentó quien llegó al Montevideo City Torque tras su polémica partida de Unión Española en 2025, en plena pelea del club por evitar el descenso.

“Lógico, ya dimos vuelta la página, pero tengo muy buenos recuerdos con Unión”, dijo Franco Torgnascoli, profundizando en aquel episodio ante la consulta de ADN Deportes.

“No sé si fue correcta o no la decisión, es lo que sentía en ese momento y lo que yo pensaba que era lo mejor para el club, creí que lo mejor era dar un paso al costado porque se habían tomado cosas que yo no consideraba buenas ni para mí ni para el club ni para la situación que se estaba viviendo”, concluyó el arquero de 35 años.