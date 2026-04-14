;

AES Chile consolida el mayor Hub solar y de almacenamiento de América Latina con la entrada en operación de Andes Solar III

La compañía marca un hito con este proyecto de 10 años y más de US$ 1.300 millones de inversión.

ADN Radio

AES Chile consolida el mayor Hub solar y de almacenamiento de América Latina con la entrada en operación de Andes Solar III

AES Chile anunció oficialmente el inicio de las operaciones comerciales de Andes Solar III, un hito que marca la culminación de una etapa clave en el desarrollo de su Hub.

Ubicado en la Región de Antofagasta, este complejo se posiciona actualmente como el centro de energía solar y almacenamiento en baterías (BESS) más grande de Latinoamérica.

El nuevo proyecto integra una planta fotovoltaica con una capacidad instalada de 171 MW, complementada con un sistema de almacenamiento de baterías de 171 MW por un periodo de 3 horas.

Revisa también:

ADN

Esta configuración tecnológica permite inyectar energía renovable de manera flexible al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), incluso en horas de nula radiación solar.

Al respecto, el CEO de AES Andes, Javier Dib, manifestó que “el ingreso a operación comercial de Andes Solar III nos llena de orgullo y marca un hito clave en nuestra trayectoria”.

Destaca además que, al convertir Hub Andes Solar en el más grande de Latinoamérica, les “permite consolidar un ciclo estratégico en nuestra transformación”.

Inversión y proyecciones de crecimiento

El despliegue de este Hub ha requerido una inversión total superior a los US$ 1.300 millones durante casi diez años de desarrollo.

Con la suma de esta nueva fase, el complejo alcanza un total de 692 MW fotovoltaicos y 510 MW de almacenamiento en base a baterías.

La apuesta de la compañía por el país se mantiene firme hacia el futuro. Según detalló Dib, la firma ya trabaja en la siguiente fase de expansión.

“Hoy seguimos avanzando con nuestro equipo en la construcción de más de 2.000 MW que iniciarán operación comercial entre 2026 y 2027, lo que constituye una señal clara de la confianza de AES en Chile como una plataforma sólida y competitiva para continuar invirtiendo en energías renovables”, comentó.

ADN

Un en la descarbonización

La magnitud del Hub Andes es tal que la energía generada equivale al consumo de aproximadamente 800 mil hogares, convirtiéndose en una pieza fundamental para la estrategia de descarbonización de la matriz eléctrica chilena.

Además de la generación, el proyecto se apoya en una infraestructura de transmisión estratégica. La Subestación Andes se ha posicionado como un nodo crítico en el norte del país, siendo el punto de conexión de InterAndes, la única línea de transmisión eléctrica internacional operativa entre Chile y Argentina.

Con la puesta en marcha de Andes Solar III, la empresa reafirma su compromiso con una transición energética que no solo sea limpia, sino también segura y eficiente mediante el uso intensivo de tecnologías de almacenamiento.

“Seguiremos aportando con eficiencia y responsabilidad al sistema eléctrico, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo energético sostenible de Chile”, concluyó el máximo ejecutivo de AES Andes.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad