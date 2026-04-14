AES Chile consolida el mayor Hub solar y de almacenamiento de América Latina con la entrada en operación de Andes Solar III

AES Chile anunció oficialmente el inicio de las operaciones comerciales de Andes Solar III, un hito que marca la culminación de una etapa clave en el desarrollo de su Hub.

Ubicado en la Región de Antofagasta, este complejo se posiciona actualmente como el centro de energía solar y almacenamiento en baterías (BESS) más grande de Latinoamérica.

El nuevo proyecto integra una planta fotovoltaica con una capacidad instalada de 171 MW, complementada con un sistema de almacenamiento de baterías de 171 MW por un periodo de 3 horas.

Esta configuración tecnológica permite inyectar energía renovable de manera flexible al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), incluso en horas de nula radiación solar.

Al respecto, el CEO de AES Andes, Javier Dib, manifestó que “el ingreso a operación comercial de Andes Solar III nos llena de orgullo y marca un hito clave en nuestra trayectoria”.

Destaca además que, al convertir Hub Andes Solar en el más grande de Latinoamérica, les “permite consolidar un ciclo estratégico en nuestra transformación”.

Inversión y proyecciones de crecimiento

El despliegue de este Hub ha requerido una inversión total superior a los US$ 1.300 millones durante casi diez años de desarrollo.

Con la suma de esta nueva fase, el complejo alcanza un total de 692 MW fotovoltaicos y 510 MW de almacenamiento en base a baterías.

La apuesta de la compañía por el país se mantiene firme hacia el futuro. Según detalló Dib, la firma ya trabaja en la siguiente fase de expansión.

“Hoy seguimos avanzando con nuestro equipo en la construcción de más de 2.000 MW que iniciarán operación comercial entre 2026 y 2027, lo que constituye una señal clara de la confianza de AES en Chile como una plataforma sólida y competitiva para continuar invirtiendo en energías renovables”, comentó.

Ampliar

Un en la descarbonización

La magnitud del Hub Andes es tal que la energía generada equivale al consumo de aproximadamente 800 mil hogares, convirtiéndose en una pieza fundamental para la estrategia de descarbonización de la matriz eléctrica chilena.

Además de la generación, el proyecto se apoya en una infraestructura de transmisión estratégica. La Subestación Andes se ha posicionado como un nodo crítico en el norte del país, siendo el punto de conexión de InterAndes, la única línea de transmisión eléctrica internacional operativa entre Chile y Argentina.

Con la puesta en marcha de Andes Solar III, la empresa reafirma su compromiso con una transición energética que no solo sea limpia, sino también segura y eficiente mediante el uso intensivo de tecnologías de almacenamiento.

“Seguiremos aportando con eficiencia y responsabilidad al sistema eléctrico, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo energético sostenible de Chile”, concluyó el máximo ejecutivo de AES Andes.