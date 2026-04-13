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Irán respalda al Papa León XIV y condena dichos de Trump: acusa “profanación” de Jesús tras polémica internacional

El mandatario iraní cuestionó las críticas del presidente estadounidense contra el pontífice y acusó una “profanación” de Jesús, en medio de una controversia que escaló tras dichos políticos y una imagen difundida por Trump en redes sociales.

Cristóbal Álvarez

GETTY IMAGES

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Durante este lunes, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó públicamente los comentarios del mandatario estadounidense Donald Trump contra el Papa León XIV, en medio de una creciente tensión política y religiosa a nivel internacional.

A través de sus redes sociales, el líder iraní manifestó su respaldo al pontífice y calificó como inaceptable el contenido de las declaraciones y publicaciones difundidas desde la Casa Blanca. “Condeno los insultos contra Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán”, señaló, agregando que la “profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, no es aceptable para ningún hombre libre”.

El conflicto se desató luego de que Donald Trump criticara duramente al Papa León XIV, a quien calificó como “débil en materia de delincuencia” y cuestionó su postura en política exterior, especialmente en relación con conflictos internacionales y el uso de armamento nuclear.

Además, el mandatario estadounidense difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesucristo, lo que generó rechazo en distintos sectores y fue uno de los puntos centrales de la crítica iraní.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión global, marcado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como por los llamados del Vaticano a frenar la violencia en distintas zonas del mundo.

En paralelo, el Papa León XIV ha insistido en su postura contra la guerra y ha defendido el rol de la Iglesia en promover la paz, pese a las críticas provenientes desde Washington.

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