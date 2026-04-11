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“No dimensioné completamente lo que estaba ocurriendo”: futbolista chileno se expresa por primera vez ante su delicado estado de salud

Javier Saldías explicó el proceso que derivó en un infarto pulmonar que lo tiene sin poder jugar en Unión La Calera.

Carlos Madariaga

“No dimensioné completamente lo que estaba ocurriendo”: futbolista chileno se expresa por primera vez ante su delicado estado de salud

Unión La Calera no atraviesa por un momento sencillo luego que la ANFP ratificó la resta de seis puntos por infringir el máximo de jugadores extranjeros en cancha.

A eso se suma también el delicado presente médico de uno de sus jugadores, Javier Saldías, quien se ha mantenido internado debido a un abrupto problema de salud que lo dejó fuera de los últimos dos partidos de la Copa de la Liga y de la última fecha de la Liga de Primera, ante Deportes Limache.

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Esto debido a un tromboembolismo pulmonar y que derivó en un infarto pulmonar, cuestión que lo llevó a quedar en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Comencé a sentirme mal, con una sensación de falta de aire y una sintomatología que fue aumentando. En ese momento no dimensioné completamente lo que estaba ocurriendo, pero con el correr de los días, los síntomas empeoraron”, explicó el propio Javier Saldías, que por primera vez se expresó públicamente al respecto.

“Ha sido un proceso difícil, especialmente por lo inesperado y grave de la situación, pero también ha sido una instancia para aprender a escuchar mi cuerpo y priorizar la salud”, comentó el lateral de 24 años en su cuenta de Instagram.

“Toca recuperarse con calma, paso a paso. Nos volveremos a ver pronto en la cancha”, concluyó Javier Saldías, apuntando a “volver más fuerte” a la actividad.

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