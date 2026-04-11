Lucas Cepeda anotó este sábado su primer gol con la camiseta del Elche, tanto que además sirvió para conseguir un vital triunfo sobre el Valencia y escapar momentáneamente de la zona de descenso.

Más de 27.000 hinchas del cuadro alicantino llegaron hasta el Estadio Manuel Martínez Valero, quienes quedaron asombrados con la conquista del chileno y así lo hicieron saber tras el final del encuentro.

El enviado de ADN Deportes, Eugenio “Keno” Salinas, estuvo presente en el recinto y conversó con la afición “ilicitana”, que agradeció profundamente el gol del ex Colo Colo para respirar en La Liga.

“El gol es súper importante, son tres puntitos que nos hacen mucha falta. Solo por hoy ya ha valido la pena el fichaje”, dijo uno de los fanáticos, acompañado de su madre.

“Estos son los partidos que antes no sacábamos. Hemos tenido encuentros en los que no hemos conseguido ganar pese a merecer la victoria”, comentó otro joven sobre lo vital de la contundencia del seleccionado nacional.

“El gol vale un mes más de tranquilidad, un mes más de partidos. Si no metía ese gol, ya estábamos liquidados. Antes no jugaba porque se estaba incorporando, pero si no entra ahora, mal vamos”, cerró otro hincha, quien también se declaró fanático de Matías Dituro.