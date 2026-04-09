Este viernes por la noche, la acción de la novedad jornada de la Liga de Primera 2026 arrancará en Rancagua, siendo uno de los duelos atractivos el que protagonicen Audax Italiano y la Universidad Católica en La Florida el día sábado.

Los ‘itálicos’ necesitan con urgencia reecontrarse con los triunfos para seguir metidos en la parta alta de la clasificación general. De momento, son décimos con 10 unidades.

Por su parte, la Universidad Católica también necesita los tres puntos, no solo para seguir en la pelea por la corona, sino que además para sacudirse de la caida ante Boca por Copa Libertadores a mitad de semana.

Audax vs la UC, en directo, online, y TV

El partido entre Audax Italiano y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 11 de abril