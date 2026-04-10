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¿Qué es el escudo térmico que protege a los tripulantes del Artemis II? Chileno de la NASA lo explica

Tras orbitar la Luna, los cuatro astronautas se preparan para un arriesgado amarizaje en las costas de California, enfrentando temperaturas extremas y velocidades hipersónicas.

Gabriel Esteffan

La expectación es total en el mundo científico. Este viernes 10 de abril, la misión Artemis II de la NASA concluye su travesía histórica con el regreso de su tripulación a la Tierra.

Está previsto que la cápsula Orión caiga en las aguas del Océano Pacífico, frente a San Diego, alrededor de las 20:00 horas (mismo horario en Chile continental), cerrando un capítulo que ha tenido a la humanidad mirando nuevamente hacia el satélite natural.

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En conversación con Andrea Obaid en el programa Tu Nuevo ADN, el ingeniero científico chileno de la NASA, Eduardo Bendek, detalló la complejidad de esta fase final.

“El proceso de reentrada es brutal. La cápsula viene a 38.600 kilómetros por hora, lo que equivale a unas 45 veces la velocidad de un jet comercial", explicó el experto desde Estados Unidos.

El desafío del escudo térmico

Uno de los puntos de mayor tensión es la resistencia del escudo térmico. Al ingresar a la atmósfera, la fricción genera un plasma que puede alcanzar los 10.000 grados Celsius, mientras que el escudo debe proteger a los astronautas manteniendo una temperatura de 2.700 grados durante más de 10 minutos, según explica Bendek.

Tras las lecciones aprendidas en la misión no tripulada Artemis I, donde el escudo sufrió un desgaste mayor al previsto, la NASA ha modificado tanto el diseño como la trayectoria de reentrada. En esta ocasión, se optó por una estrategia de “resbalar” por la atmósfera para suavizar la carga térmica, a diferencia del sistema de “salto” probado anteriormente.

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