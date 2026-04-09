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Rush confirma su regreso a Chile tras 17 años con show en Santiago: así funcionará la venta de entradas

La banda celebrará más de cinco décadas de trayectoria con su gira “Fifty Something”, en un esperado reencuentro con el público nacional.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Jeff Kravitz

La histórica banda canadiense Rush anunció su regreso a Chile, marcando su vuelta al país luego de 17 años.

El grupo se presentará el próximo 17 de enero de 2027 en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de su gira internacional “Fifty Something”.

El tour está liderado por sus fundadores, Geddy Lee y Alex Lifeson, quienes decidieron volver a los escenarios para conmemorar los más de 50 años de historia de la banda y rendir homenaje al fallecido baterista Neil Peart.

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La gira ha generado una alta expectativa a nivel mundial. De hecho, sus primeras fechas en Norteamérica se agotaron rápidamente, obligando a sumar nuevos conciertos. En total, el recorrido contempla decenas de presentaciones y ya acumula cientos de miles de entradas vendidas.

Para esta nueva etapa, la agrupación incorporó a la baterista alemana Anika Nilles, reconocida por su trabajo junto a Jeff Beck, además del tecladista Loren Gold, quien ha colaborado con The Who.

Sobre este esperado regreso, Geddy Lee expresó que están entusiasmados por reencontrarse con ciudades que no visitaban hace años y adelantó que el repertorio incluirá cerca de 40 canciones, con variaciones en cada presentación. “Queremos seguir evolucionando los conciertos y rendir el homenaje que merece nuestra historia”, señaló.

Las entradas para el show en Santiago tendrán una preventa el 14 de abril, mientras que la venta general comenzará el 16 del mismo mes, a través del sistema Ticketmaster.

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