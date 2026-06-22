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VIDEO. “Quedé molesto”: el duro dardo del DT de Cabo Verde contra Bielsa tras el polémico gol de Uruguay en el Mundial

Bubista criticó públicamente a Marcelo Bielsa por una jugada protagonizada por un futbolista charrúa que consideró poco deportiva.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Tras el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026, el entrenador del conjunto africano, Bubista, criticó públicamente a Marcelo Bielsa por una jugada protagonizada por un futbolista charrúa que consideró poco deportiva.

La acción se produjo durante el primer tiempo. Telmo Arcanjo, jugador de Cabo Verde, se encontraba tirado en el piso debido a una molestia física, mientras que el delantero uruguayo Federico Viñas se acercó para asistirlo e incluso lo ayudó a elongar.

Sin embargo, segundos después, Viñas soltó la pierna de Arcanjo cuando vio que su equipo iniciaba una jugada de ataque, ocasión que derivó en el gol del empate 1-1 de Uruguay.

En conferencia de prensa, Bubista expresó su molestia por lo que ocurrió y apuntó directamente a Marcelo Bielsa. “Me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa”, señaló.

“Me frustra un poco la situación, pero forma parte del juego. Nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play”, concluyó el DT de Cabo Verde.

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