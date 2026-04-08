“La emoción es total”: Netflix publica la primera imagen oficial de la nueva serie de Mafalda

Mafalda, una de las tiras cómicas más populares a nivel latinoamericano, se prepara para dar el gran salto a una serie de televisión y mantiene expectantes a todos sus fanáticos.

Hace ya un par de años te contamos sobre este proyecto que ha ido tomando forma poco a poco y finalmente tiene sus primeros resultados compartidos con el público.

Netflix, compañía detrás de la producción, compartió este miércoles la primera imagen oficial revolucionando a los seguidores.

Con la captura, donde podemos ver a la protagonista creada originalmente por Joaquín Salvador Lavado (Quino), se puede apreciar la estética que adoptó el programa televisivo.

Tal como se puede ver, la animación mantendrá esa esencia visual que caracteriza a las historietas, con trazados y colores que buscan apelar a la nostalgia del público.

En este primer adelanto, Mafalda aparece con su emblemático vestido rojo, en una composición que la muestra detrás de un muro mientras habla por teléfono.

Un punto a destacar en torno a la serie, es que no pretende ser una reinterpretación moderna en términos estéticos, sino más bien una adaptación con las nuevas tecnologías.

Detalles del proyecto

La responsabilidad de llevar las viñetas al formato serial televisivo recae sobre Juan José Campanella. El cineasta argentino, ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos, asume como director y guionista.

Su involucramiento sugiere un tratamiento narrativo que no eludirá la carga crítica y social que caracteriza a la obra de Quino.

El objetivo central de esta producción es capturar el tono irónico y profundamente humanista que permitió a Mafalda trascender fronteras.

Los diálogos sobre la paz mundial, los conflictos bélicos y las desigualdades sociales, que siguen vigentes hoy en día, serán el motor de los guiones.

Aunque el entusiasmo en redes sociales ha sido inmediato, tendremos que esperar para ver el resultado final, ya que, por el momento, no hay fecha exacta de estreno.

Hasta ahora, solo se sabe que la serie llegará en algún momento de 2027.