;

FOTO. “La emoción es total”: Netflix publica la primera imagen oficial de la nueva serie de Mafalda

El programa, basado en las historietas de Quino, es escrito y dirigido por Juan José Campanella.

José Campillay

“La emoción es total”: Netflix publica la primera imagen oficial de la nueva serie de Mafalda

Mafalda, una de las tiras cómicas más populares a nivel latinoamericano, se prepara para dar el gran salto a una serie de televisión y mantiene expectantes a todos sus fanáticos.

Hace ya un par de años te contamos sobre este proyecto que ha ido tomando forma poco a poco y finalmente tiene sus primeros resultados compartidos con el público.

Netflix, compañía detrás de la producción, compartió este miércoles la primera imagen oficial revolucionando a los seguidores.

Con la captura, donde podemos ver a la protagonista creada originalmente por Joaquín Salvador Lavado (Quino), se puede apreciar la estética que adoptó el programa televisivo.

Revisa también:

ADN

Tal como se puede ver, la animación mantendrá esa esencia visual que caracteriza a las historietas, con trazados y colores que buscan apelar a la nostalgia del público.

En este primer adelanto, Mafalda aparece con su emblemático vestido rojo, en una composición que la muestra detrás de un muro mientras habla por teléfono.

Un punto a destacar en torno a la serie, es que no pretende ser una reinterpretación moderna en términos estéticos, sino más bien una adaptación con las nuevas tecnologías.

Detalles del proyecto

La responsabilidad de llevar las viñetas al formato serial televisivo recae sobre Juan José Campanella. El cineasta argentino, ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos, asume como director y guionista.

Su involucramiento sugiere un tratamiento narrativo que no eludirá la carga crítica y social que caracteriza a la obra de Quino.

El objetivo central de esta producción es capturar el tono irónico y profundamente humanista que permitió a Mafalda trascender fronteras.

Los diálogos sobre la paz mundial, los conflictos bélicos y las desigualdades sociales, que siguen vigentes hoy en día, serán el motor de los guiones.

Aunque el entusiasmo en redes sociales ha sido inmediato, tendremos que esperar para ver el resultado final, ya que, por el momento, no hay fecha exacta de estreno.

Hasta ahora, solo se sabe que la serie llegará en algún momento de 2027.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad