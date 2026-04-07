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VIDEO. “No te incluyas”: Claudio Borghi pone en su lugar a polémico influencer argentino en vivo

El “Bichi” tuvo un tenso cruce con el reconocido hincha de Boca Juniors, Gustav Salvestrini.

Daniel Ramírez

PicadoTV Chile

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Una incómoda situación vivió Claudio Borghi este lunes durante un programa en vivo de Picado TV, en YouTube, donde compartió panel con el polémico influencer e hincha de Boca Juniors, Gustav Salvestrini.

En dicho espacio, Borghi y Salvestrini tuvieron un tenso cruce. Todo inició cuando el influencer le sacó en cara al “Bichi” su etapa como entrenador de Boca, club que dirigió en 2010.

“Ya sé (que no sabes nada de fútbol). Estuviste en Boca y no nos fue tan bien”, lanzó el fanático del cuadro “xeneize”.

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“Yo no te vi jugar en Boca. Cuando yo era el técnico, tú no estabas ahí, entonces no te incluyas”, respondió el ex DT de Colo Colo y La Roja para poner en su lugar al influencer.

Sin embargo, la discusión no quedó ahí, ya que Gustav Salvestrini volvió a arremeter contra Claudio Borghi. “Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo a vos para que fueras el técnico, aseguró el hincha.

Por su parte, el “Bichi” contestó: “¿Lo pagaste vos? Entonces ahora te voy a devolver (el dinero)”.

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