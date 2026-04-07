Aldeas Infantiles SOS Chile lanza campaña para prevenir la separación familiar y proteger la infancia

En el marco de un compromiso sostenido por el bienestar de la niñez, Aldeas Infantiles SOS Chile ha dado inicio a una nueva iniciativa bajo el lema “La familia lo cambia todo”.

Este proyecto busca sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de fortalecer los vínculos afectivos en el hogar como la estrategia fundamental para prevenir la vulneración de derechos y evitar la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias.

Las cifras actuales en Chile exponen una fragilidad que demanda atención prioritaria.

Según datos compartidos por la organización, más de 15.000 niños, niñas y adolescentes viven actualmente separados de sus familias, mientras que 1 de cada 6 menores realiza algún tipo de trabajo infantil, asumiendo responsabilidades que truncan su desarrollo y bienestar.

Para la organización, este escenario no es solo estadístico, sino un llamado a la acción social.

“Cuando una familia no cuenta con el apoyo necesario, son los niños quienes terminan cargando con ese peso. Por eso, nuestro trabajo no solo está en proteger a la niñez, sino también en fortalecer a las familias para que puedan brindar el cuidado y la contención que cada niño necesita”, señaló Osvaldo Salazar, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile.

Fortalecer el núcleo familiar: La clave del futuro

La campaña destaca que el entorno familiar es el pilar esencial para el desarrollo humano.

Al acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad, Aldeas Infantiles SOS Chile busca prevenir la separación forzada de los niños de sus hogares; garantizar entornos de cuidado seguros y afectivos; transformar no solo el presente, sino las perspectivas de futuro de las nuevas generaciones.

¿Cómo sumarse a esta causa?

La organización hace un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en esta labor de protección. Desde el 02 de abril hasta el 18 de mayo, las personas interesadas pueden contribuir a través de una acción solidaria:

Ingresar al sitio web oficial: www.lafamilialocambiatodo.cl. Elegir un producto en el Bazar Solidario. Realizar la donación, la cual irá directamente a programas de fortalecimiento familiar y protección de la infancia.

“Detrás de cada cifra hay una historia. Un niño que necesita sentirse seguro, querido y acompañado”, concluyó Salazar, invitando a la sociedad a ser parte del cambio necesario para que cada niño y niña en Chile pueda crecer en un entorno protegido.