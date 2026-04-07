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A Brayan Cortés le preguntan por su ausencia en la selección chilena y así responde: “Me llama la atención”

El arquero de Argentinos Juniors abordó su situación con La Roja a diez meses del último partido que jugó por Chile.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Brayan Cortés, arquero de Argentinos Juniors, abordó su larga ausencia en la selección chilena a diez meses del último partido que jugó por Chile.

"Es una decisión del técnico (Nicolás Córdova)... Me llama la atención", señaló el guardameta de 31 años en diálogo con AS.

El ex Colo Colo dejó de ser convocado a La Roja tras la derrota 2-0 ante Bolivia en El Alto, en las últimas Eliminatorias. De cara a las próximas nóminas, el portero comentó: “Hay que mantenerse y mejorar cada vez más. Lo de estar en una posible convocatoria se verá con el tiempo”.

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Además, el nacido en Iquique analizó su presente en Argentinos Juniors, donde hoy es dueño de una de las vallas menos batidas de la liga argentina. “Gracias a Dios, todo va marchando bien. Me siento feliz por el momento que estamos pasando como club, como grupo y a nivel personal, la competencia es alta”, mencionó.

“He crecido mucho como jugador, me siento muy feliz en Argentinos Juniors. Siempre quise jugar en el extranjero y hoy estoy disfrutando”, concluyó Brayan Cortés.

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