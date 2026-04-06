Israel anuncia muerte de jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria y eleva tensión con Irán

Israel confirmó este lunes la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Jademi, en un ataque ejecutado en Teherán, en un nuevo episodio que profundiza la tensión entre ambos países.

La información fue entregada por el propio ejército israelí, y también por medios iraníes y por la misma Guardia Revolucionaria, lo que transformó el hecho en uno de los golpes más relevantes contra la estructura militar iraní en los últimos días.

El anuncio fue reforzado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien celebró públicamente la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán. Junto con Jademi, Israel aseguró haber abatido a Ajer Bakri, identificado como comandante de la Unidad 840 de la Fuerza Quds, rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria.

En ese contexto, Netanyahu sostuvo: “Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, atribuyendo a ambos objetivos un rol clave en la ofensiva y proyección regional de Teherán.

Netanyahu endurece el tono tras ataques en Teherán y contra Hezbolá

El ministro de Defensa Israel Katz ya había confirmado la muerte de Jademi y lo presentó como uno de los responsables de inteligencia más importantes de la Guardia Revolucionaria. Además, lo vinculó tanto a los lanzamientos de misiles contra Israel como a la represión de protestas internas en Irán, elevando el perfil político y militar del objetivo abatido.

Netanyahu, por su parte, también apuntó contra Bakri, a quien describió como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds” y responsable de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”.

En paralelo, el ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó el domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hezbolá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, junto a varios asistentes del comandante de esa unidad.

La señal política del gobierno israelí fue de máxima dureza. En el cierre de su mensaje, Netanyahu afirmó: “Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”.