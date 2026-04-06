Hincha de la U denuncia que fue vetada del estadio tras aparecer en foto viral: “Me parece insólito”

A través de redes sociales, una hincha de Universidad de Chile denunció que no la dejaron entrar al Estadio Nacional este domingo.

En un video de TikTok, la usuaria identificada como @dvnieelvpvz explicó que, al llegar al reducto de Ñuñoa, se enteró de que le habían aplicado el código 102, que significa la prohibición del ingreso a los estadios.

“Fui al estadio con mi hija, con mi pareja y con mi familia. Al entrar, entregué mi carnet. Hace el sonido de que tengo la prohibición de ingreso. Pregunto el por qué y me dicen que tengo el código 102 por incitar a la violencia”, señaló.

Según explicó la fanática azul, la vetaron del estadio por aparecer en una foto que se hizo viral tras el empate 1-1 entre la U. de Chile y la U. de Concepción en marzo pasado. Ese fue el último duelo de Francisco Meneghini en la banca de la U.

A la niña de la foto le pusieron derecho de admisión por esto.



Ratas asquerosas de Azul Azul. pic.twitter.com/MrHArFvkIe — Tio Yabi ⚽🏇🍻🎸 (@TioYabi31) April 6, 2026

“Estoy segura de que estoy bloqueada solamente porque mi foto se hizo muy viral. Porque salió en la tele, porque salió en el diario, porque salió en TikTok y en muchos lados. Pero mi pregunta es, ¿alguien se dio el tiempo de leer mis labios y decir qué dije? O por qué incité la violencia, supuestamente", reclamó la hincha.

Sobre la imagen viral en donde ella aparece junto a otros hinchas, comentó: “Estuve menos de un minuto adelante y tuve la mala cuea de que me sacaron la foto. Pero para que me bloqueen y no me llegue ninguna notificación, me parece insólito. Soy abonada hace muchos años”.

Por último, la seguidora del “Romántico Viajero” reveló su frustración por el momento que vivió ayer en el Estadio Nacional. “Me vine a mi casa llorando porque no entendía qué pasaba. Bueno, porque en verdad me dejaron como una violenta al frente de todos”, agregó.