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VIDEO. El hito televisivo “imposible” que logró Chile con la llegada a la Luna en 1969 y que hoy revive con Artemis II

El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la Luna. Chile fue testigo privilegiado de dicha hazaña transmitida por televisión.

Nicolás Lara Córdova

El hito televisivo “imposible” que logró Chile con la llegada a la Luna en 1969 y que hoy revive con Artemis II

El 20 de julio de 1969, un hito histórico marcó a la humanidad: Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en pisar la Luna.

“Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad”, fueron las palabras que pronunció el astronauta estadounidense al descender del módulo Eagle, y que miles de televidentes que seguían la transmisión en directo pudieron escuchar.

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Dicha señal televisiva no estaba prevista para ser vista en Latinoamérica. Sin embargo, un grupo de ingenieros chilenos, respaldados por el presidente Eduardo Frei Montalva, logró una hazaña “imposible” para la época: captar la señal emitida desde Houston.

Por aquel entonces, nuestro país contaba con la estación Longovilo, fundada en 1968 por Entel. Se trataba de la primera estación de comunicación satelital de Latinoamérica.

El rol de Longovilo y la hazaña técnica chilena

La llegada del hombre a la Luna era el tema de conversación obligado en esos días. Por ello, el presidente Frei Montalva mostró un profundo interés en el acontecimiento y autorizó que el 20 de julio se realizaran pruebas en Longovilo para intentar captar la señal, moviendo la antena —de más de 30 metros de diámetro y 270 toneladas— y dejando momentáneamente a Chile sin conexión internacional.

Tal fue el impacto del evento que el Gobierno decretó medio día feriado para la jornada siguiente.

Según relató Andrés Bravari, ex ingeniero de la estación Longovilo, en conversación con Canal 13, ninguno de los técnicos norteamericanos presentes creía posible captar la señal.

“Apuntamos al borde de la Cordillera de la Costa, pasamos por un portezuelo chiquitito que hay entre los cerros y por ahí nos llegó la señal. Era una maravilla cuando pudimos ver la transmisión”, recordó Bravari.

Los únicos en Sudamérica en ver el alunizaje en directo

Gracias a esta proeza técnica de los ingenieros de Entel, los chilenos pudieron ver en directo, aquel domingo 20 de julio de 1969 a las 22:56, cómo Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los primeros seres humanos en pisar el suelo lunar.

“Cuando Neil Armstrong lanzó su icónica frase, mi papá dijo: ‘yo estudié en la escuela pública de Lontué y viví tres o cuatro años sin luz, y hoy estoy viendo al hombre pisar la Luna’”, recordó Eduardo Frei Ruiz-Tagle en conversación con Canal 13.

Hoy, 57 años después de aquella hazaña, Chile vuelve a mirar hacia la Luna. Esta vez, con la misión Artemis II, que busca llevar nuevamente a la humanidad a orbitar nuestro satélite en un nuevo capítulo de la exploración espacial.

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