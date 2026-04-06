Nunca una persona había estado tan lejos en el espacio: Artemis II rompe el histórico récord que mantenía el Apolo 13

La misión Artemis II marcó un nuevo hito en la exploración espacial luego de que sus cuatro astronautas alcanzaran la mayor distancia recorrida por humanos fuera de la Tierra, superando todos los registros previos desde la carrera espacial.

A bordo de la cápsula Orion, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen protagonizaron este avance histórico, en la primera misión tripulada hacia la Luna en más de 50 años.

“Queremos rendir homenaje a nuestros predecesores en la exploración humana del espacio”, señaló Hansen al Centro de Control, agregando que “aprovechamos esta oportunidad para retar a la generación actuales y las futuras para que este récord de distancia no tarde mucho en batirse de nuevo”.

El momento fue seguido por un episodio simbólico: la tripulación bautizó dos nuevos cráteres lunares. Uno fue denominado “Integridad”, en referencia al nombre asignado a la nave, mientras que el segundo, “Carroll”, fue dedicado por Wiseman a su esposa fallecida en 2020. El comandante deletreó el nombre visiblemente emocionado, antes de fundirse en un abrazo con Hansen.

La misión también estableció otros hitos. Christina Koch se convirtió en la primera mujer en viajar hacia la Luna, mientras que Victor Glover pasó a ser el primer afroamericano en alcanzar esa trayectoria. En tanto, Jeremy Hansen se transformó en el primer canadiense en acercarse al satélite natural.

Durante el trayecto, Koch explicó uno de los momentos clave del viaje: “Hemos entrado en la esfera de influencia de la Luna. Ahora ya estamos cayendo hacia la Luna”, describiendo el punto en que la gravedad terrestre deja de dominar y la lunar comienza a guiar la nave.

El recorrido contempla un sobrevuelo lunar antes del retorno a la Tierra, en una maniobra calculada con precisión mediante las leyes de la mecánica orbital, consolidando así una misión que reabre la exploración tripulada del espacio profundo.