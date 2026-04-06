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Destapan macabros detalles de crimen en colegio de Calama: cuaderno del agresor reveló un plan detallado y violento

Un reportaje expone cómo el imputado dejó por escrito un plan “casi militar”, con advertencias previas, motivaciones ideológicas y objetivos definidos.

Nelson Quiroz

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Una serie de señales previas, advertencias explícitas y un plan cuidadosamente elaborado quedaron al descubierto tras el ataque ocurrido en un colegio de Calama, donde fue asesinada una inspectora.

De acuerdo con un reportaje de The Clinic, el cuaderno del imputado contenía múltiples alertas que anticipaban la violencia.

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Los registros, descritos como una especie de “manual”, incluían no solo reflexiones personales, sino también una planificación detallada del ataque. “En un cuaderno rezaba un estratégico plan, casi militar, con rutinas y métodos de escape”, consigna el medio, dando cuenta del nivel de preparación del estudiante.

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Entre los elementos más inquietantes, el joven dejó por escrito motivaciones ideológicas ligadas al odio y la misantropía. Es más, se indica que el plan buscaba ejecutar una acción de alto impacto mediático, con víctimas específicas: “apuntaba a estudiantes de primero básico para darles una ‘limpieza’”, bajo una lógica distorsionada sobre el mundo.

Las alertas no se limitaron al cuaderno. Horas antes del ataque, el imputado publicó un mensaje en redes sociales con la frase “To whom it may concern” (“A quien corresponda”), lo que fue interpretado como una advertencia directa de lo que ocurriría.

El contenido también evidenciaba una fuerte inspiración en ataques internacionales, incluyendo referencias a autores de atentados en Rusia, Finlandia, Japón y Estados Unidos, cuyos nombres incluso fueron escritos en sus armas.

Otro punto clave fue la anticipación de su propio destino tras el ataque. El estudiante dejó consignado que no debía sobrevivir, planteando como escenarios el suicidio o un enfrentamiento con la policía, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada.

A esto se suman antecedentes que, según el reportaje, ya habían sido advertidos previamente en el entorno escolar. Apoderados acusan que existían informes sobre su estado emocional y situaciones de acoso que no habrían sido abordadas oportunamente.

Hoy, la investigación busca establecer responsabilidades, mientras el caso instala un debate sobre la detección temprana de señales de violencia en contextos escolares.

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