Superintendencia de Salud confirma alza de hasta 3,5% en precios base de Isapres: conoce cuánto subirá tu plan

La Superintendencia de Salud confirmó los ajustes que las Isapres podrán aplicar a sus precios base durante 2026, con un techo máximo de 3,5%, basado en el Indicador de Costos de la Salud (ICSA).

Cada institución deberá notificar directamente a sus afiliados antes del 31 de marzo de 2026, ya sea por correo electrónico o carta certificada.

Entre las alzas autorizadas, Banmédica, Vida Tres y Cruz Blanca podrán ajustar hasta el 3,5%, mientras que Colmena y Esencial aplicarán incrementos menores, de 2,0% y 2,1% respectivamente.

Isalud aplicará su propuesta de 3,2%, mientras que Consalud, Fundación Banco Estado y Nueva Masvida no realizarán ajustes. La Superintendencia fiscaliza que los aumentos estén respaldados por costos reales y no superen el techo máximo.

¿Cuánto subirán los precios de las Isapres?

Los afiliados tendrán plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para ejercer sus derechos: cambiar de plan o desafiliarse. Si no toman acción, se considerará que aceptan la alza, que entrará en vigencia a partir de junio de 2026.

Reclamos y consultas se pueden realizar en línea a través de www.supersalud.gob.cl o en cualquier oficina de la Superintendencia.

Revisa acá los ajustes completos:

Isapre Ajustes Banmédica 3,5% Vida Tres 3,5% Cruz Blanca 3,5% Colmena 2,0% Esencial 2,1% Isalud 3,2% Consalud 0,0% Nueva Masvida 0,0% Fundación Banco Estado 0,0% Cruz del Norte -

Según el Superintendente de Salud, Fernando Riveros, “el ICSA se fijó en 3,5%, ningún aumento puede superarlo” y cada Isapre debe demostrar que sus “costos reales justifican la adecuación que pretende aplicar”.

Aclaró además que la Superintendencia no sube los precios, solo fiscaliza que los ajustes respeten los límites y estén respaldados.