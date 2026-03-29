Papa León XIV advierte que “Dios no escucha a quienes hacen la guerra” / Franco Origlia

Santiago

El Papa León XIV lanzó una fuerte advertencia este domingo durante la homilía de Domingo de Ramos, al señalar que Dios “no escucha la oración de quienes hacen la guerra”, en el contexto del conflicto que afecta a Medio Oriente.

“Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento”, afirmó el pontífice en su mensaje, marcando una clara postura frente a los enfrentamientos armados.

Durante la oración del Ángelus, el líder de la Iglesia Católica también expresó cercanía con las comunidades afectadas, especialmente los cristianos de la región, quienes, según indicó, enfrentan dificultades incluso para vivir plenamente las celebraciones de Semana Santa.

En esa línea, el papa llamó a no ser indiferentes ante el sufrimiento, asegurando que las víctimas de los conflictos representan “un clamor ante Dios” y un dolor que impacta a toda la humanidad.

Finalmente, instó a elevar oraciones por la paz y a buscar caminos concretos de reconciliación, enfatizando la necesidad de poner fin a la violencia en los territorios afectados.