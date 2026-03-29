Corrida Santiago 21K estos son los cortes de tránsito que afectará a tres comunas
La competencia se desarrolla este domingo con desvíos programados entre las 06:30 y las 11:00 horas en sectores de Providencia, Ñuñoa y Macul.
Santiago
Este domingo 29 de marzo se realiza una nueva edición de la corrida Santiago 21K, evento deportivo que contempla recorridos de 5K, 10K y 21K, con largada en Av. Campo de Deportes con Av. Grecia y un circuito que atraviesa distintas arterias de la capital.
Debido a la actividad, se implementaron cortes de tránsito en tres comunas de Santiago durante la mañana, afectando vías clave mientras se desarrolla la competencia.
Providencia
Av. Antonio Varas entre Av. Irarrázaval y Av. Francisco Bilbao.
Av. Francisco Bilbao Norte, entre Av. Antonio Varas y Av. Gral Bustamante.
Av. General Bustamante poniente entre Av. Bilbao y Av. Matta Oriente.
Ñuñoa
Av. Campos de Deportes oriente y poniente entre Av. Grecia y Av. Grecia.
Av. Grecia entre Av. San Eugenio y Av. Maratón.
Av. San Eugenio entre Av. Grecia y Av. Guillermo Mann.
Av. Guillermo Mann entre Av. Vicuña Mackenna y calle Williams Rebolledo.
Calle Williams Rebolledo entre Av. Guillermo Mann y Av. Rodrigo de Araya.
Macul
Av. Rodrigo de Araya entre Av. Vicuña Mackenna y Av. Marathon.
Av. Marathon entre Av. Rodrigo de Araya y Av. Monsenor Carlos Casanueva.
Av. Suárez Mujica entre Av. Grecia y Av. Campos de Deportes.
Av. Crescente Errazuriz entre Av. Grecia Y Av. Campos de Deportes.
Av. Eduardo Castillo Velasco entre Av. Campos de Deportes y Calle Lo Encalada.
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