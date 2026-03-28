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PDI detiene a delincuente que protagonizó violento asalto con armas y mira laser en San Ramón

El sujeto, junto a otros antisociales, ingresaron a robar a una botilleria con extrema violencia. Las labores se concentran en dar con el resto de la banda.

Juan Castillo

PDI detiene a delincuente que protagonizó violento asalto con armas y mira laser en San Ramón

PDI detiene a delincuente que protagonizó violento asalto con armas y mira laser en San Ramón / Diego Martin

Un violento asalto registrado en una botillería de la comuna de San Ramón terminó con la detención de uno de los presuntos responsables, tras un rápido operativo de la Policía de Investigaciones de Chile.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando un grupo de tres sujetos armados irrumpió en el local comercial, generando momentos de alta tensión.

Según los antecedentes, los individuos —quienes hablaban con acento extranjero— ingresaron portando armas de fuego con mira láser, intimidando a los dueños y trabajadores del recinto.

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Bajo amenazas de muerte, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, cigarrillos, botellas de alcohol y pertenencias personales, para luego escapar en un vehículo.

Clave fue el GPS de un celular robado

Las diligencias de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón permitieron dar con uno de los involucrados en pocas horas. El subcomisario Rolando Lagos Pando explicó que el trabajo investigativo fue determinante para ubicar a los sospechosos.

“Luego de entrevistar a las víctimas comenzó un intenso trabajo investigativo, siendo uno de los teléfonos sustraídos pieza clave al entregar referencias de su ubicación a través del GPS”, detalló.

Gracias a esta información, los detectives lograron localizar el vehículo utilizado en la huida, donde se encontró el celular robado y otras especies sustraídas. Además, en el procedimiento se incautó un bolso con 12 dosis de clorhidrato de cocaína.

El oficial agregó que “se logró la detención del residente de un domicilio, quien luego fue identificado a través de reconocimiento fotográfico por las víctimas, como el autor del delito de robo con intimidación”.

Pese a este avance, las diligencias continúan en curso para dar con el resto de la banda involucrada en el delito, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales ante la violencia del actuar delictual.

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