Nuevos antecedentes siguen emergiendo tras el violento ataque ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de 18 años asesinó a una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas.

En medio de la conmoción, el testimonio de un alumno que presenció e intervino en los hechos ha estremecido por la crudeza de su relato.

Agencia Uno Ampliar

Según se ha conocido, todo se desencadenó cuando una inspectora acudió hasta el baño del establecimiento para conversar con el joven agresor, quien se encontraba al interior de un cubículo. Un estudiante que pasaba por el lugar fue testigo directo de los momentos previos y posteriores al ataque.

“Salgo, pasaron como 30 segundos, miro para atrás y la inspectora ya estaba muerta”, relató el escolar, evidenciando la rapidez con que ocurrió la agresión.

Tras el ataque inicial, el estudiante describió el caótico escenario que se vivió dentro del recinto, donde varios alumnos decidieron intervenir para evitar que la situación escalara aún más.

“Estaban todos tratando de sacarle las armas, de botarlo al suelo. Después, entre todos los niños de mi curso lo tiramos al suelo y le empezamos a pegar para que soltara las armas”, explicó.

La acción de los estudiantes permitió contener al agresor hasta la llegada de Carabineros, evitando un desenlace aún más grave. “Mi curso intervino en todo, en avisarle a los niños chicos. Nosotros retuvimos al niño y se lo entregamos a Carabineros”, agregó.

El ataque dejó además a tres alumnos hospitalizados por heridas con arma blanca, mientras que otros resultaron afectados en medio del operativo de control.

Pese a la reacción organizada de los estudiantes, el impacto emocional sigue siendo profundo. “Fue shockeante ver a la tía, a la inspectora tirada en el suelo, muerta”, cerró el joven, reflejando el nivel de violencia que marcó esta tragedia escolar que hoy mantiene en duelo a toda la comunidad educativa.