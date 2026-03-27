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Por tres días: Municipalidad de Calama decreta duelo comunal tras ataque fatal en colegio que dejó una inspectora muerta y cuatro heridos

El alcalde, Elicere Chamorro, solicitó la suspensión de clases en la comuna para la próxima semana. En suma se mostró dispuesto para la instalación de detectores de metales en los establecimientos.

Martín Neut

Ataque colegio Calama

Ataque colegio Calama

La Municipalidad de Calama decretó duelo comunal por tres días tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde una inspectora de 59 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas luego de la agresión de un estudiante al interior del recinto.

La medida, firmada por el alcalde Eliecer Chamorro, rige entre el 27 y el 29 de marzo y contempla la suspensión de actividades municipales de carácter festivo, con el objetivo de abrir un espacio de recogimiento. El decreto señala que se adopta “en señal de reflexión por el lamentable suceso ocurrido”.

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En paralelo, Chamorro pidió la suspensión de clases durante la próxima semana —decisión que debe ser visada por la Delegación Presidencial— para favorecer instancias de contención en la comunidad educativa.

Buscarán implementar detector de metales

“Queremos tener jornadas de reflexión y que la comunidad educativa genere mayor conciencia y que los protocolos que están depositados en los SLEP se puedan reactivar con más fuerza en los mecanismos establecidos”, afirmó a CNN.

Además, señaló que están “a disposición para implementar un detector de metales en todos los establecimientos de la Provincia El Loa, para que sea una medida de revisión con portones eléctricos para identificar los tipos de elementos que en esta oportunidad generó una tragedia humana”.

También llamó a que “las familias tienen que revisar las mochilas de sus hijos, tienen que ver el estado anímico de ellos, cómo reaccionan en su familia, cómo reaccionan a las escuelas, etcétera”.

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