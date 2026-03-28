Comunidades changas del Archipiélago de Humboldt se declaran en alerta y reiteran rechazo al proyecto Dominga

Durante esta semana, comunidades indígenas changas del Archipiélago de Humboldt —ubicado entre las comunas de La Higuera y Freirina— manifestaron su preocupación ante eventuales retrocesos en materia de protección ambiental y reafirmaron su oposición a proyectos extractivos en la zona.

A través de un comunicado público, las organizaciones acusaron que decisiones del actual gobierno podrían implicar la suspensión o debilitamiento de instrumentos ambientales, lo que —advirtieron— impactaría directamente un territorio “de alta fragilidad ecológica” y reconocido por su biodiversidad a nivel mundial.

En el documento, las comunidades señalaron que cualquier retroceso en la institucionalidad ambiental “compromete ecosistemas estratégicos”, pero también sus formas de vida, prácticas culturales y conocimientos vinculados al mar. Por lo mismo, anunciaron que se mantienen “en estado de alerta” frente a medidas que afecten la protección efectiva del territorio.

Además, reiteraron su rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, al que calificaron como una amenaza directa para el equilibrio ecológico del archipiélago. “Nuestro vínculo con este territorio no es circunstancial ni económico: es histórico, cultural y espiritual”, indicaron, junto con afirmar que el área no puede transformarse en una “zona de sacrificio”.

En esa línea, las comunidades defendieron la Ley 20.249, que regula los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), subrayando que se trata de una herramienta clave tanto para el reconocimiento de derechos territoriales como para la conservación biocultural basada en prácticas ancestrales.

El comunicado también abordó tensiones internas, al marcar distancia con agrupaciones del sector sur de La Higuera que —según acusaron— no cuentan con reconocimiento legal y estarían utilizando la identidad changa con fines privados, lo que, a su juicio, ha dificultado procesos de diálogo en el territorio.

Finalmente, las comunidades reafirmaron su derecho a habitar y decidir sobre el territorio que ocupan históricamente. “Nuestro maritorio no está en disputa: está en defensa”, concluyeron, junto con asegurar que continuarán impulsando acciones para resguardar sus derechos y los ecosistemas del Archipiélago de Humboldt.