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Carabinero de franco salva a lactante en La Cisterna tras dramática asfixia

Un funcionario de Carabineros reaccionó a tiempo y logró salvar la vida de un menor de un año

Juan Castillo

Carabinero de franco salva a lactante en La Cisterna tras dramática asfixia

Un acto clave de rápida reacción permitió salvar la vida de un lactante en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.

Un funcionario de Carabineros, que se encontraba fuera de servicio, intervino de manera oportuna tras escuchar los gritos desesperados de una madre cuyo hijo presentaba signos de asfixia.

El hecho ocurrió cerca de las 13:30 horas, cuando el carabinero Byron Quijada, perteneciente a la 31ª Comisaría de San Ramón, estaba en su domicilio. En ese momento, acudió al llamado de auxilio de una mujer, cuyo hijo de un año tenía obstruidas sus vías respiratorias debido a un papel, situación que requería atención inmediata.

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Maniobra clave permitió salvar la vida del menor

Ante la gravedad del cuadro, el funcionario aplicó maniobras de primeros auxilios, logrando despejar las vías respiratorias del menor y estabilizarlo. Posteriormente, coordinó su traslado con personal de salud hasta el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, donde el niño ingresó estable y sin complicaciones.

El teniente Claudio Hauenstein, de la 31ª Comisaría de San Ramón, entregó detalles del procedimiento y destacó la labor del uniformado. “Durante la jornada del día de hoy, un carabinero de la 31 Comisaría de San Ramón, encontrándose fuera de servicio en su domicilio, es alertado por diversos llamados de auxilio de una mujer quien se mantenía junto a su hijo menor de un año, quien presentaba claros signos de asfixia”, explicó.

Asimismo, valoró la rápida acción del funcionario: “Gracias a su rápida intervención y la aplicación de maniobras de primeros auxilios, se logró estabilizar al niño y así salvar su vida”.

Desde la institución también subrayaron el compromiso de sus efectivos con la comunidad. “Este hecho refleja el claro compromiso permanente de nuestros carabineros con la comunidad, incluso más allá del servicio”, agregó el oficial.

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