Joven de 19 años es asesinado a balazos en Puente Alto: recibió al menos siete disparos mientras iba en moto

Durante este sábado, un joven de 19 años fue asesinado a balazos en la comuna de Puente Alto, en un hecho que es investigado por la Fiscalía junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima recibió al menos siete impactos balísticos mientras se trasladaba a bordo de una motocicleta por el sector. Tras el ataque, el joven falleció en el lugar.

El fiscal de ECOH, Eduardo Pontigo, detalló que el afectado era vecino de la comuna y no mantenía antecedentes penales ni causas pendientes.

Además, indicó que las diligencias se concentran en establecer la identidad del atacante y determinar si existía algún vínculo previo entre ambos.

En paralelo, personal de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) realiza peritajes en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del crimen y dar con el paradero del responsable.