“Que los niños volvieran a clases no era un deseo, era una prioridad”: Inauguran la nueva escuela modular de Punta de Parra

Tras un largo tiempo de espera, pero con la eficiencia y colaboración dando sus frutos, finalmente se inauguró la nueva escuela modular de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, Región del Biobío.

Se trata de una infraestructura de alto estándar que permitirá a los niños de la zona iniciar su año escolar tras los incendios forestales que, el pasado 18 de enero, destruyeron gran parte de la zona.

Tras el devastador siniestro, y ante la urgencia de levantarse, Desafío Levantemos Chile y Banco de Chile, junto a la comunidad y el apoyo de Fundación Luksic, levantaron en apenas 67 días un recinto de 800 metros cuadrados.

El proyecto consta de 55 módulos con aislación térmica, accesibilidad universal, biblioteca, sala PIE y ofrece la posibilidad de disfrutar los recreos en un patio techado.

“Que los niños volvieran a clases no era un deseo, era una prioridad absoluta. Hoy cumplimos nuestra promesa en tiempo récord", destacó Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile.

“No solo levantamos muros, estamos devolviendo la normalidad, la alegría y los sueños a una comunidad que nos enseñó lo que es la resiliencia”, añadió.

Por su parte, el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, valoró la importancia de una respuesta oportuna: “Actuar con rapidez es una forma concreta de estar presentes”.

“Para nosotros la educación es un pilar fundamental; ser parte de esta reconstrucción refleja nuestra convicción de que la educación devuelve esperanza y oportunidades en los momentos más difíciles”, complementó.

Ampliar

La comunidad de Punta de Parra recibió la obra con profunda emoción. Y es que tras esperar una década por su escuela definitiva, el fuego la consumió tras solo dos años de uso.

“Nos dieron la oportunidad de darle dignidad a nuestros niños y de regalarles una zona segura. Podremos entregarles contención y amor, pero por sobre todo, educar”, comentó Elizabeth Carrera, directora (s) del establecimiento, valoró la celeridad del proceso.

En lo mismo, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, aseguró que: “como Estado y como Gobierno, también estamos muy comprometidos con la reconstrucción, sabemos que estas familias necesitan de la acción rápida del Estado, necesitan salir adelante y la educación es un paso fundamental.

El éxito del proyecto se logró en una sólida alianza público-privada; la Fundación Luksic aportó bajo su propósito de “confiar para impulsar”.

Su gerente general, Macarena Cea, apela a que el futuro del país se juega en las aulas y que están “orgullosos de haber aportado a que esto sea posible en tiempo récord”.

El equipamiento también contó con otros actores clave: Arcos Dorados (McDonald’s) implementó la biblioteca mediante su programa “Bibliotecas Mágicas”; Seigard equipó la sala de Integración Escolar (PIE), sumándose a las contribuciones de Fundación MC, Decathlon y Entel.