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Carabineros abre postulaciones de trabajo para civiles en Chile: sueldos llegan a los $2 millones y así puedes postular

El plazo para postular a los empleos se extenderá hasta el próximo 5 de abril.

Sebastián Escares

Carabineros abre postulaciones de trabajo para civiles en Chile: sueldos llegan a los $2 millones y así puedes postular

Carabineros abre postulaciones de trabajo para civiles en Chile: sueldos llegan a los $2 millones y así puedes postular / Agencia Uno

En distintos momentos del año, instituciones, empresas u organismos abren una serie de vacantes laborales para que distintas personas se unan a sus equipos de trabajo.

Tal es el caso de Carabineros de Chile, quienes actualmente están en busca de civiles para trabajar dentro de la institución en distintas comunas del país.

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De acuerdo a lo publicado en línea, los trabajos son en distintas áreas y las remuneraciones, en algunos casos, superan los $2 millones.

¿Cuáles son los empleos disponibles en Carabineros?

Los empleos disponibles dentro de la institución, son en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Biobío y Los Lagos. A continuación, el detalle:

  • Administrativo examinador de Arma, Tiro y Defensa Personal (Cerrillos, región Metropolitana): $847.326 de sueldo.
  • Ingeniero en informática (Santiago, región Metropolitana): $1.795.405 de sueldo.
  • Programador de aplicaciones web (Santiago, región Metropolitana): $1.795.405 de sueldo.
  • Analista de remuneraciones (Santiago, región Metropolitana): $1.795.405 de sueldo.
  • Estafeta (Tomé, región del Biobío): $695.739 de sueldo.
  • Abogado (Santiago, región Metropolitana): $1.795.405 de sueldo.
  • Conductor (Ñuñoa, región Metropolitana): $847.326 de sueldo.
  • Administrativo (Santiago, región Metropolitana): $847.326 de sueldo.
  • Técnico administrativo (Santiago, región Metropolitana): $911.017 de sueldo.
  • Peluquero (Puerto Varas, región de Los Lagos): $955.600 de sueldo.
  • Peluquero (Osorno, región de Los Lagos): $928.532 de sueldo.
  • Administrativo (Santiago, región Metropolitana): $847.326 de sueldo.
  • Asesor criminalístico (Antofagasta): $2.159.955 de sueldo.
  • Comunicador audiovisual (Santiago, región Metropolitana): $1.795.405 de sueldo.

Las personas interesadas en postular, tienen plazo para hacerlo hasta el próximo domingo 5 de abril, según señala el sitio web de la institución.

¿Cómo postular?

Para postular a alguno de los empleos disponibles, los usuarios deben ingresar al sitio web de Carabineros (disponible aquí).

Una vez dentro, deben seleccionar la opción de empleo que sea de su interés, ver si cumplen con los requisitos y completar la postulación en línea.

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