Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5403 del martes 24 de marzo / AILEN DÍAZ

Este martes 24 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5401 contó con un pozo total de $5.400 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

Loto: $2.120 millones

$2.120 millones Recargado: $850 millones

$850 millones Revancha: $620 millones

$620 millones Desquite: $250 millones

$250 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5403 del Loto

Loto: 13, 23, 29, 36, 40, 41

13, 23, 29, 36, 40, 41 Comodín: 35

Multiplicador: 4

Recargado: 5, 14, 17, 24, 32, 40

5, 14, 17, 24, 32, 40 Revancha: 14, 15, 18, 21, 22, 33

14, 15, 18, 21, 22, 33 Desquite: 28, 31, 32, 35, 36, 38

Jubilazo

13, 20, 24, 30, 31, 40

8, 15, 19, 23, 26, 30

13, 14, 22, 29, 33, 37

8, 14, 16, 27, 30, 32

11, 15, 28, 29, 32, 41

Jubilazo 50 años