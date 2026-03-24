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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5403 del martes 24 de marzo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $5.400 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5403 del martes 24 de marzo

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5403 del martes 24 de marzo / AILEN DÍAZ

Este martes 24 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5401 contó con un pozo total de $5.400 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

  • Loto: $2.120 millones
  • Recargado: $850 millones
  • Revancha: $620 millones
  • Desquite: $250 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5403 del Loto

  • Loto: 13, 23, 29, 36, 40, 41
  • Comodín: 35
  • Multiplicador: 4
  • Recargado: 5, 14, 17, 24, 32, 40
  • Revancha: 14, 15, 18, 21, 22, 33
  • Desquite: 28, 31, 32, 35, 36, 38

Jubilazo

  • 13, 20, 24, 30, 31, 40
  • 8, 15, 19, 23, 26, 30
  • 13, 14, 22, 29, 33, 37
  • 8, 14, 16, 27, 30, 32
  • 11, 15, 28, 29, 32, 41

Jubilazo 50 años

  • 6, 13, 19, 28, 29, 40

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