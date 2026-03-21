VIDEO. Triunfo con dedicatoria especial de Tabilo en el Master de Miami: “Feliz de poder haber dado una alegría”

El chileno concretó una notable remontada ante el número 15 del mundo y aseguró su pase a la tercera ronda del torneo estadounidense.

Sebastián Escares

Triunfo con dedicatoria especial de Tabilo en el Master de Miami: “Feliz de poder haber dado una alegría”

Triunfo con dedicatoria especial de Tabilo en el Master de Miami: “Feliz de poder haber dado una alegría” / Getty Images

La tarde de este sábado, Alejandro Tabilo se lució en el Máster 1000 de Miami tras vencer por 6/7, 6/2 y 6/4 al ruso Andrey Rublev (15° ATP), en el duelo válido por la segunda ronda del certamen.

Ahora, el chileno se verá las caras con el norteamericano Alex Michelsen (40° ATP) para buscar el boleto a los octavos de final del torneo.

Tras terminar su encuentro con el número 15 del mundo, Alejandro Tabilo celebró de una forma bastante particular: señalando al cielo.

En conversación con ESPN, el chileno reconoció que su triunfo tuvo una dedicatoria especial. “Falleció una tía de mi novia, que no ha podido estar acá, así que feliz de poder haber dado una alegría, han sido meses duros”, manifestó.

Tabilo y su nuevo equipo

Otro de los puntos que abordó Tabilo, fue el de la incorporación de nuevos miembros a su equipo de trabajo, Germán Gaich y Juan Pablo Gándara.

“He estado confiando en mi nuevo equipo, me han ayudado demasiado, el psicólogo deportivo ha sido fundamental, feliz que estamos físicamente muy bien, tratando de seguir adelante”, sostuvo.

Respecto a su próximo partido en el Master 1000 de Miami, el tenista nacional dijo que “será un duro partido así que hay que salir con todo no más. Gracias a todos los chilenos apoyando acá y en casa”.

