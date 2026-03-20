Paciente sufre paro cardiorrespiratorio durante procedimiento estético en clínica de Providencia / skaman306

Una paciente de 31 años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se preparaba para someterse a un procedimiento estético en una clínica de la comuna de Providencia, lo que activó un operativo de emergencia.

Según información de Carabineros, el hecho ocurrió al momento de iniciarse la intervención, instancia en la que la mujer presentó la complicación médica.

Ante la situación, el personal del recinto activó el protocolo de emergencia, conocido como “código azul”, para estabilizarla y coordinar su traslado.

La capitán Jessica González, de la 19ª Comisaría de Providencia, indicó que la paciente fue derivada de urgencia a la Clínica Santa María, donde permanece internada.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes iniciaron diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

Las autoridades buscan determinar eventuales responsabilidades y verificar el cumplimiento de los protocolos médicos en el procedimiento.