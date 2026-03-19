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Ante propuesta del Gobierno de ponerle fin al Mepco: revisa dónde encontrar el combustible más barato en todo Chile

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dispone de una plataforma para revisar el precio de las bencinas en las distintas estaciones de servicio del país.

Sebastián Escares

Ante propuesta del Gobierno de ponerle fin al Mepco: revisa dónde encontrar el combustible más barato en todo Chile

Ante propuesta del Gobierno de ponerle fin al Mepco: revisa dónde encontrar el combustible más barato en todo Chile / Agencia Uno

A comienzos de esta semana, el Gobierno de la mano del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la idea de eliminar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para el consumo general. Eso sí, limitando su aplicación exclusivamente al keroseno y al transporte público.

Dicho instrumento se emplea para mitigar las variaciones drásticas de precios internacionales de combustibles que afectan el valor del producto en nuestro país.

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De hecho, expertos anticipan que, en caso de que se elimine el Mepco, ya no se suavizaría el alza de los combustibles y este aumento sería aún mayor.

Es por ello, que probablemente muchos conductores se preguntan en dónde pueden encontrar el combustible más barato y así alivianar la economía de sus bolsillos.

¿Dónde encontrar la bencina más barata en Chile?

Actualmente, existe una plataforma de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en la cual se puede revisar cuál es la estación de servicio en donde es más económico encontrar el combustible por región y comuna.

La plataforma es bencinaenlinea.cl (disponible aquí). Una vez dentro, solamente hay que desplazarse por el mapa, el cual destaca la compañía y el precio del combustible.

Además, el sitio web permite a los conductores filtrar la búsqueda dependiendo si busca bencina de 93, 95 o 97 octanos, además del diésel, keroseno y el gas licuado de petróleo.

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Adicionalmente, la plataforma separa el precio mínimo y el máximo de los combustibles por comuna, el cual va variando dependiendo de cada sector.

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