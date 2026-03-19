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Subsidio de Calefacción en Chile: monto, cuándo se paga y quiénes pueden recibirlo en 2026

Los cupos del ex Bono Leña son limitados y se deben cumplir algunos requisitos clave para obtener el dinero.

Javier Méndez

Subsidio de Calefacción en Chile: monto, cuándo se paga y quiénes pueden recibirlo en 2026

Uno de los beneficios a tener en cuenta en 2026 es el Subsidio de Calefacción, el cual consiste en un apoyo económico de $100.000 que se entrega a algunos hogares en Chile.

Se trata de un dinero al que no se debe postular y el monto llega vía transferencia bancaria a la CuentaRUT de los beneficiarios, o bien presencialmente en sucursales de BancoEstado.

Todo está dirigido a núcleos vulnerables en la Región de Aysén y estos son seleccionados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

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Los cupos son limitados y se deben cumplir algunos requisitos clave, como pertenecer al 80% más vulnerable según los datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Eso sí, se da prioridad a hogares que cumplan las siguientes condiciones:

  • Sean participantes del Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.
  • Tengan en su hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados.
  • Haya en su hogar y/o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.
  • Tengan en su hogar y/o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente.
  • Haya en su hogar y/o grupo familiar al menos una persona adulta mayor.
  • Familias con mujeres que sean jefas de hogar.

“La selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria”, explican en el portal web oficial.

Para saber si se es beneficiario, se puede ingresar a la plataforma de consulta del beneficio (disponible aquí). Pero atención, aún no están disponibles los resultados del Proceso Calefacción 2026.

Si se sigue la misma línea que en años pasados, el pago debería llegar a finales de este mes de marzo. Todos los detalles del aporte también se pueden conocer pinchando aquí.

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