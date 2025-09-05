;

FOTO. Telescopio James Webb sigue revolucionando nuestra comprensión del cosmos: capta miles de estrellas recién nacidas

Gracias a su visión infrarroja, la imagen revela miles de estrellas como pequeñas “joyas” de distintos colores y tamaños.

Mario Vergara

James Webb - fotos

James Webb - fotos

Una nueva imagen del Telescopio Espacial James Webb muestra, con asombroso detalle, una región donde están naciendo estrellas masivas. Lo que a primera vista parece una cordillera iluminada es, en realidad, una inmensa nube de gas y polvo esculpida por el calor y los potentes vientos de astros jóvenes.

En el centro del retrato aparece el cúmulo Pismis 24, dentro de la Nebulosa de la Langosta, a unos 5.500 años luz en la constelación de Escorpio. Este vivero cósmico, relativamente cercano en términos astronómicos, es clave para comprender cómo se forman y evolucionan las estrellas más grandes del universo.

Entre sus protagonistas destaca Pismis 24-1: durante años se creyó que era una única estrella descomunal; hoy sabemos que son al menos dos estrellas muy cercanas entre sí. Aun así, cada una supera decenas de veces la masa del Sol y figura entre las más brillantes registradas.

Gracias a la visión infrarroja del Webb, la imagen revela miles de estrellas como pequeñas “joyas” de distintos colores y tamaños. Las más luminosas muestran picos característicos (producto de la óptica del telescopio), mientras que las más débiles aparecen en tonos blanco, amarillo o rojo, según su tipo y el polvo que las rodea. Al fondo, se distinguen incontables estrellas de la Vía Láctea.

La radiación de estas estrellas jóvenes talla columnas y torres en la nube circundante, comprimiendo el gas en sus interiores y disparando nuevos nacimientos estelares. La columna más alta del encuadre mide unos 5,4 años luz de base a punta: espacio suficiente para albergar más de 200 sistemas solares como el nuestro.

El color también cuenta una historia física: los azules marcan gas más caliente; los naranjas, polvo; los rojos, gas frío; y las zonas negras delatan las áreas más densas. Algunas regiones brillan en blanco por la luz estelar reflejada en polvo y gas. Más que una postal espectacular, el cuadro es una radiografía de la formación estelar masiva y de cómo estas gigantes remodelan el entorno que las vio nacer.

