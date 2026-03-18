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“Yo quería venir acá, le dije a la dirigencia que tenía la maleta lista y no era mentira; este es un club grande”

“Sé que aquí es jodida la cosa, pero vamos a intentar con mucha alegría y corazón que las cosas sean positivas”, declaró Jaime Vera en su presentación como nuevo entrenador de Rangers de Talca.

Bastián Lizama

@Rangersdetalca_

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Jaime Vera fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Rangers de Talca. El experimentado DT, de 62 años, habló por primera vez con los medios locales y dejó en claro su gran objetivo: devolver al equipo de la Región del Maule a Primera División.

“Este es un club grande, que lamentablemente lleva mucho tiempo en la Primera B y necesita estar en la división mayor porque es un equipo que lleva gente al estadio”, comenzó señalando el entrenador en conferencia de prensa.

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En esa línea, el ex DT de Puerto Montt destacó que el cuadro piducano “tiene un estadio precioso, la gente lo acompaña, es fanática. Yo veo que acá la gente va con sus camisetas y en pocas partes he visto eso. Hay gente que quiere al club y a la vez, como lo quiere, también lo presiona para que los triunfos lleguen”.

“Eso es una motivación especial para uno como profesional del fútbol y vamos a intentar todo lo posible por recuperar esa mística que tiene este club, porque es un club importante de Chile”, remarcó.

Vera también recordó su etapa como jugador y mencionó: “Yo me acuerdo cuando venía como futbolista y nos costaba ganar acá, era bravo. Bueno, esa mística vamos a tratar de recuperarla. Yo creo que no está perdida, puede que esté dormida, pero vamos a intentar todo lo posible porque seamos un rival difícil para los que vengan a jugar aquí“.

Por último, el estratega nacional contó cómo se gestó su llegada a Rangers. “Yo quería venir acá, le dije a la dirigencia que tenía la maleta lista y no era mentira. Soy medio masoquista, yo sé que aquí es jodida la cosa, pero vamos a intentar con mucha alegría, pasión y corazón que todas esas cosas que están pasando hoy día en el club sean positivas. Esa es la tarea que tenemos de aquí en adelante”, sentenció.

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