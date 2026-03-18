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“Tops a 4.000”: cierra tienda de ropa en Chile y remata todo con hasta 70% de descuento

Según informó la propia marca en sus redes sociales, la decisión responde a un proceso de reorganización del negocio.

Pablo Castillo

“Tops a 4.000”: cierra tienda de ropa en Chile y remata todo con hasta 70% de descuento

“Tops a 4.000”: cierra tienda de ropa en Chile y remata todo con hasta 70% de descuento / Helen King

La tienda de ropa femenina “The Little Turtoise” confirmó el cierre de su local en Antofagasta, fijado para el próximo 27 de marzo, junto con el inicio de una liquidación total de su mercadería.

El remate contempla descuentos de hasta 70% en distintas prendas del catálogo, incluyendo faldas, corsets, tops y jeans, con ofertas disponibles hasta agotar stock o hasta el último día de funcionamiento del recinto.

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El local, ubicado en José de San Martín 2326, dejará de atender público tras la fecha definida, poniendo fin a su operación presencial en la ciudad.

Según informó la propia marca en sus redes sociales, la decisión responde a un proceso de reorganización del negocio, que apunta a dejar el local físico y concentrar sus operaciones en el canal digital.

En esa línea, “The Little Turtoise” continuará funcionando desde abril de manera exclusiva online, manteniendo la venta de sus productos mediante despachos y plataformas digitales.

@thelittleturtoise.store

Tortuguitas 🐢💘 Se viene el cierre definitivo de nuestra tienda física y por eso comenzamos una liquidación gigante. ❤️‍🩹 Durante estos días estaré subiendo toda la ropa con descuentos muy grandes, porque mi meta es vender todo antes de irme. Hay corsets, tops, faldas, pantalones y muchas prendas hermosas que fueron parte de la tienda. ✨ Descuentos de hasta 70% ✨ Últimas unidades ✨ Todo debe salir Si te gusta algo escríbeme por DM porque muchas cosas son únicas y no vuelven. Gracias por acompañar tantos años a The Little Turtoise #chile #tiendaderopa #cierre #pyp #viral

♬ sonido original - The Little Turtoise

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