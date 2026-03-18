“Tops a 4.000”: cierra tienda de ropa en Chile y remata todo con hasta 70% de descuento / Helen King

La tienda de ropa femenina “The Little Turtoise” confirmó el cierre de su local en Antofagasta, fijado para el próximo 27 de marzo, junto con el inicio de una liquidación total de su mercadería.

El remate contempla descuentos de hasta 70% en distintas prendas del catálogo, incluyendo faldas, corsets, tops y jeans, con ofertas disponibles hasta agotar stock o hasta el último día de funcionamiento del recinto.

El local, ubicado en José de San Martín 2326, dejará de atender público tras la fecha definida, poniendo fin a su operación presencial en la ciudad.

Según informó la propia marca en sus redes sociales, la decisión responde a un proceso de reorganización del negocio, que apunta a dejar el local físico y concentrar sus operaciones en el canal digital.

En esa línea, “The Little Turtoise” continuará funcionando desde abril de manera exclusiva online, manteniendo la venta de sus productos mediante despachos y plataformas digitales.