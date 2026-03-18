VIDEO. Mira el primer tráiler de “Spider-Man: Un Nuevo Día”: Tom Holland impacta con alianza junto a Hulk y Punisher
La cinta contará con varios rostros nuevos y otros ya conocidos del universo Marvel. Además de Mark Ruffalo como Hulk y Jon Bernthal como Punisher, también regresa el Scorpion de Michael Mando (Better Call Saul). A ellos se suman Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance), Liza Colón-Zayas (The Bear) y Marvin Jones II, quien interpretará al gánster Tombstone.
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