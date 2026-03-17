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VIDEO. Tras ser sorprendido: turista agrede a trabajadora de Torres del Paine que le pidió dejar de fumar

Pese a ser ubicado por Carabineros, no fue detenido y solo se decretó su expulsión del parque.

Ruth Cárcamo

Imagen de fondo: Agencia UNO

Imagen de fondo: Agencia UNO

Un turista extranjero protagonizó un incidente en el Parque Nacional Torres del Paine al agredir a una trabajadora tras ser sorprendido fumando en una zona protegida.

Según informó TVN Red Austral, el hecho se registró en un camping del parque, cuando una funcionaria comenzó a grabarlo con su celular, pidiéndole que apagara el cigarro y advirtiéndole que llamaría a la policía.

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Lo anterior, con el fin de tener evidencia de los hechos, pero en ese momento, el hombre le arrebató el teléfono y lo lanzó. Más tarde, otra visitante volvió a detectar al mismo individuo fumando en el sector.

Aunque Carabineros logró ubicarlo, no fue posible detenerlo debido a que habían transcurrido más de 12 horas desde la denuncia, lo que dejó sin efecto la flagrancia. Sin embargo, el turista fue expulsado del parque.

Revisa aquí la agresión del turista a trabajadora de Torres del Paine:

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