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Temblor se percibe en el norte norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Desde el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregaron más detalles del sismo.

Juan Castillo

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Durante la madrugada de este martes, un temblor despertó a los habitantes de la zona norte del país.

Según consignó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 4,3.

En tanto, su epicentro se ubicó a 60 kilómetros al oeste de Iquique, en la región de Tarapacá.

De momento, no se han reportado daños de infraestructura o personas lesionadas por este movimiento.

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