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“No queremos ir a una guerra”: presidente Petro denuncia supuesto bombardeo de Ecuador en territorio colombiano

El mandatario pidió incluso la intervención de Estados Unidos para evitar una escalada del conflicto en medio de la tensión comercial entre ambos países.

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“No queremos ir a una guerra”: presidente Petro denuncia supuesto bombardeo de Ecuador en territorio colombiano

“No queremos ir a una guerra”: presidente Petro denuncia supuesto bombardeo de Ecuador en territorio colombiano / Guillermo Legaria

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el lunes un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar “ir a una guerra”.

El mandatario izquierdista, que sostiene una disputa comercial con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

“Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados” ilegales, dijo durante una reunión televisada con sus ministros.

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“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el mandatario durante un consejo de ministros.

Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “actúe” ante este supuesto bombardeo.

“Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, añadió, sin precisar la fecha en la que realizó la solicitud.

El mandatario colombiano no precisó cuándo habría sucedido el supuesto ataque, que está siendo investigado para “tomar las decisiones”.

Colombia y Ecuador están en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a su vecino al reclamar a Petro por supuestamente no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera.

Petro respondió con la misma medida y, pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis se mantiene.

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