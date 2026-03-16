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VIDEO. “Los niños no van a crecer viendo cómo ustedes fuman”: Alcalde de Puente Alto encara a hombre en situación de calle en operativo contra ruco

El jefe comunal Matías Toledo difundió un video de un operativo municipal para retirar rucos y evitar focos de consumo de drogas en espacios públicos de la comuna.

Cristóbal Álvarez

“Los niños no van a crecer viendo cómo ustedes fuman”: Alcalde de Puente Alto encara a hombre en situación de calle en operativo contra ruco

Durante los últimos días, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, compartió en sus redes sociales registros de operativos municipales destinados a retirar rucos y evitar la formación de vertederos ilegales en distintos sectores de la comuna.

El registro muestra parte de un procedimiento realizado por inspectores municipales en espacios públicos, instancia en la que también se aprecia un intercambio entre el jefe comunal y un hombre en situación de calle que cuestionaba la intervención.

En el video, Toledo explica que las acciones buscan resguardar los entornos utilizados por la comunidad, especialmente aquellos ubicados cerca de establecimientos educacionales o plazas donde transitan niños.

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Usted cree que es normal que los niños tengan… ¡Escúcheme a mí! Ustedes creen que es normal que los niños tengan que ver cómo se están drogando todos los días ahí”, señaló el alcalde durante la conversación.

El hombre respondió negando que estuviera consumiendo drogas, a lo que el edil replicó apuntando a la presencia de otras personas al interior del ruco instalado en el lugar.

Yo no estoy drogándome”, reclamó el individuo, mientras Toledo insistía en que el operativo buscaba impedir que este tipo de situaciones ocurrieran en espacios cercanos a la comunidad escolar.

En el registro también se escucha a un inspector municipal explicar que, según los antecedentes que manejan, algunas personas en situación de calle instalan rucos bajo juegos infantiles en plazas, donde —según afirmó— se producirían consumos de drogas y otras conductas.

Colocan frazadas, tienen sexo al interior, consumen drogas”, indicó el funcionario municipal durante el procedimiento.

Las imágenes muestran además la persecución de otro hombre que intentaba retirarse del lugar, quien portaba varios papelillos con droga entre sus pertenencias.

Tras difundir el video, el alcalde Matías Toledo defendió los operativos realizados por el municipio y afirmó que buscan recuperar espacios públicos para los vecinos.

Orgullosos de seguir contribuyendo a una comuna segura para nuestras familias”, escribió el jefe comunal al compartir el registro, el cual rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios.

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