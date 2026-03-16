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Alemania abre convocatoria para médicos y enfermeras chilenos ante déficit en su sistema de salud

Revisa acá todos los requisitos.

Javiera Rivera

Alemania abre convocatoria para médicos y enfermeras chilenos ante déficit en su sistema de salud

Alemania abre convocatoria para médicos y enfermeras chilenos ante déficit en su sistema de salud / Rawlstock

Ante la creciente falta de personal en su sistema sanitario, Alemania ha intensificado la búsqueda de profesionales de la salud en el extranjero, incluyendo médicos y enfermeras provenientes de Chile.

Según la empresa de reclutamiento internacional NO-MII, especializada en talento sanitario, la demanda de estos profesionales seguirá aumentando en los próximos años y podría crecer más de 30% hacia 2026.

Diversos informes indican que el país europeo enfrenta actualmente un déficit estructural de entre 30.000 y 40.000 profesionales de la medicina y enfermería.

Entre las principales causas están el envejecimiento de la población y la jubilación progresiva del personal sanitario. De hecho, más del 20% de los médicos en Alemania tiene más de 55 años.

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Estamos frente a una oportunidad concreta para el talento médico chileno. Alemania no solo requiere profesionales, sino especialistas preparados que puedan integrarse a un sistema sanitario altamente desarrollado”, señaló Julio Orbenes, director comercial y cofundador de NO-MII.

Requisitos para trabajar como médico o enfermera en Alemania

Para ejercer en el sistema de salud de Alemania, los profesionales extranjeros deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y profesionales:

  • Homologación del título profesional ante las autoridades sanitarias alemanas.
  • Certificación del idioma alemán, incluyendo evaluaciones específicas de terminología médica.
  • Obtención de la licencia estatal que habilita el ejercicio profesional en el país.
  • Tramitación de la visa de trabajo correspondiente para ejercer legalmente.
  • Cumplimiento de procesos administrativos exigidos por las autoridades y centros de salud para integrarse al sistema sanitario.

Según la compañía, actualmente existe una convocatoria abierta para profesionales que busquen desarrollarse en el sistema sanitario alemán, que ofrece oportunidades de especialización y estabilidad laboral.

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