Tragedia en Perú: candidato presidencial muere en accidente de tránsito rumbo a actividad de campaña

El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, de 61 años, murió este domingo en un accidente de tránsito mientras se dirigía a una actividad de campaña en el sur del país, en el marco de las elecciones generales del 12 de abril.

Según informó su partido, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, el hecho ocurrió en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando la camioneta en la que viajaba volcó por causas que aún se investigan.

Becerra se trasladaba hacia la vecina región de Ayacucho para participar en una actividad proselitista.

La portavoz de la colectividad, Emely Silva, confirmó la noticia tras recibir información desde el lugar del accidente.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente ha fallecido”, señaló en declaraciones a la emisora RPP.

“El candidato Becerra ya ha fallecido”

Por su parte, el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvin Huamani, relató que él mismo trasladó al candidato a un centro asistencial. “El candidato Becerra ya ha fallecido”, indicó, tras confirmar el deceso en un puesto de salud de la zona.

En el vehículo también viajaban otras tres personas, quienes resultaron heridas —dos de ellas de gravedad— y fueron trasladadas a un recinto asistencial en Ayacucho.

Tras conocerse la noticia, distintos aspirantes presidenciales expresaron sus condolencias a la familia del candidato y a los militantes del PTE-Perú. La colectividad fundada por Becerra en 2023 registraba menos del 1% de apoyo en las encuestas de intención de voto.